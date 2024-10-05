【男子ゴルフ・ＡＣＮチャンピオンシップ】第２日（４日、兵庫・三木ＧＣ、６９９３ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝２０００万円）第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われたが、連日の日没サスペンデッドとなった。第２ラウンドを終えた９６人の中では、前週優勝の幡地隆寛と小平智が通算１２アンダーで暫定首位。１打差の暫定３位に平本世中。