２０２４年１０月４日、札幌市中心部…道庁赤レンガ周辺に１頭のシカが悠然と姿をあらわしました。午後７時まえ、ＳＴＶの高感度カメラが、道庁赤レンガ周辺の茂みにたたずむシカの姿をとらえました。興奮し暴れることを避けるため、市はシカの動向を見守っています。