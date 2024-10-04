大阪・毎日放送（MBS）出身の柏木宏之アナウンサー（66）が、MBSラジオで新番組『ならある紀 〜奈良の路（みち）をゆく〜』（毎週月曜後6：45〜7：00）を7日からスタートする。【写真】なにわの名司会者！ 衰え知らずの浜村淳番組では、歴史コンシェルジュとして奈良を愛してやまない柏木アナが、歴史、神社仏閣、おすすめスポット、グルメ、宿泊、旅のプランなどを語り尽くし、リスナーを奈良へナビゲートする。柏木アナ