■「台風18号」台湾に上陸救助難航最大瞬間風速50メートル。猛烈な風が町を襲いました。3日午後、台湾南部に上陸した台風18号「クラトーン」。タイが提案し、トロピカルフルーツから名付けられました。南部最大の都市・高雄では激しい風と雨によって商店街から人が消え、ごみとがれきが散乱。ホテルに足止めをくらった観光客が撮影にいそしむ一方、エントランスには風が吹き込まないよう対応に追われるスタッフの姿があ