King＆Princeの永瀬廉（25）が4日、都内で声優を務めたアニメ映画「ふれる。」（長井龍雪監督）初日舞台あいさつに登壇した。「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない」や「心が叫びたがってるんだ。」を手がけた長井監督の新作アニメ映画。不思議な生き物「ふれる」と暮らす青年3人の友情物語。永瀬は劇中で、言葉でのコミュニケーションが苦手な少年・小野田秋、秋の幼なじみの祖父江諒を坂東龍汰（27）、井ノ原優太を前田拳太