サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド擁するサウジアラビア１部アルナスルが、政情不安のためイラン・テヘラン遠征を拒否しているとスペインメディア「マルカ」が報じた。アルナスルは２２日にアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）のエステグラル（イラン）とテヘランで試合が予定されている。しかし、イランとイスラエルの対立で中東情勢は緊迫。同メディアは「サウジチームがテヘランへの渡航を