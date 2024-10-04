なでしこジャパン新監督の選定には、まだまだ時間がかかりそうだ。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は４日、なでしこジャパンのパリ五輪後初戦となる国際親善試合・韓国戦（２６日・国立競技場）のチームスタッフを発表。新監督は現段階で決まっておらず、佐々木則夫女子委員長が監督代行を務める。パリ五輪後に池田太監督は契約満了で退任。ＪＦＡは外国人監督を含めて新監督の選定を行っているが、日韓戦には間に合わなかったとい