天気のポイントは「日曜は真夏日も」です。雲が多めながら晴れ間が広がり、日曜日は内陸を中心に気温が30℃を超えて蒸し暑いでしょう。4日は秋雨前線が九州の南海上に離れ、九州北部は晴れ間が広がりました。日中の最高気温は26℃前後で、平年並みかやや高く、日差しの下では汗ばむ陽気でした。福岡県八女市立花町では、早生（わせ）みかんが収穫シーズンを迎えています。ことしは、異例の暑さが続いた影響で収穫は4割ほど少