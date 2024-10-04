2024年9月17日から、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて「12粒のシャインマスカットパフェ」が数量限定で提供されています。宝石のような見た目に思わず笑顔シャインマスカットを贅沢に12粒使用したパフェです。マスカルポーネクリームとシャインマスカットのジュレが重ねられた層の上に半分にカットされたシャインマスカットがぐるりと並べられています。シャ