◆第１０３回凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）日本調教馬として唯一出走するシンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）の矢作調教師と坂井瑠星騎手（２７）＝栗東・矢作厩舎＝が４日、現地で公式会見に臨んだ。―３日に現地入りしましたね。４日朝に見たシンエンペラーの感じは？矢作師「アイルランドを使った後、非常に良くなって、馬体も非常にフィットしているな