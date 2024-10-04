イオングループのオリジン東秀が運営する弁当・惣菜専門店の「キッチンオリジン」「オリジン弁当」では、2024年10月3日からお弁当のセールを実施中です。3つの異なるキャンペーン2024年10月3日10時から5日までの間は、画像左の「チーズチキンカツのり弁当」が通常価格518円のところ430円に、画像右の「若鶏のこだわり唐揚げ弁当」が通常価格538円のところ430円で購入できます。10月8日10時からから10日まで、29日10時からから31日