石川県珠洲市大谷地区の避難所になっている学校に置かれた、給水支援で提供された水＝9月28日石川県は4日、記録的豪雨による断水が輪島市、珠洲市、能登町の計1684戸で続いていると明らかにした。能登半島地震で被害を受けた水道関連施設が再び被災し、一部では解消に数カ月程度かかる見込みで、復興への影響は必至。自衛隊や民間団体による給水や入浴の支援が続いている。豪雨発生から5日で2週間。自治体は、早期復旧に向けた対