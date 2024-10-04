前の徳島県知事の飯泉嘉門氏が、10月4日に徳島市内で記者会見を開き、10月27日に投開票される衆議院議員選挙徳島2区から立候補することを正式に表明しました。（飯泉嘉門氏）「この度の総選挙、そして徳島2区の再生、それをモデルとして日本の再生を、そして県民国民の皆さんの明日の不安を、いや未来の不安を解消し、粉骨砕身、身を捧げることができれば」次期衆議院議員選挙で徳島2区から立候補を表明した飯泉嘉門氏は、徳島県知