Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年10月4日は、電子レンジで手軽に炊き立てご飯が作れるハリオの「ガラスのレンジご飯釜1~2合 XRCN-2-B」や、電子レンジ・オーブン調理でも使えるiwaki（イワキ）の耐熱ガラス製の保存容器「パック＆レンジ 7点セット PSC-PRN