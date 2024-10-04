2024年ハリウッドのサマーシーズンも終わり、10月のハロウィンシーズンまでホラーは少しひと段落かなと思いきや、9月6日に北米で封切られたティム・バートン監督作『ビートルジュースビートルジュース』が、ボックスオフィスランキングで3週連続1位の大ヒットを記録。北米の興行収入はすでに2億5,000万ドル（約350億円）を超えている。同作に限らず今年はホラー映画、特にインディペンデントのホラーのヒットが顕著な異例の年