さとうもかが、10月30日に発売する5thアルバム『ERA』の収録曲を公開。また、同作より「Dear stranger」を10月9日にデジタル先行リリースする。 （関連：ukka、総再生回数1000万回突破の新曲もコラボ披露さとうもかが引き出した「私たちの新しいかわいさ」） 「Dear stranger」は、代表曲「melt bitter」に次ぐ、ガーリーかつストレンジなサウンドで、切ない恋愛曲となっている。 （文＝リアルサウンド