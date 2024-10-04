ONEUSがベネフィットの主人公になった。韓国で3日に放送されたMnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」第3回では、The Crew One（ATBO＆JUST B）、ONEUS、CRAVITYの“トリプル対決”で見どころ満載のステージを披露し、1回戦の「VS」ミッションを終えた。トリプル対決はONEUSのステージで始まった。NCT127の「英雄；Kick It」を選曲した彼らは、原曲のオリエンタルコンセプトをひっくり返し、ジェントルだが、迫力溢れる映画「キング