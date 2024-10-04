（台北中央社）台湾に上陸した台風18号は、4日午前5時ごろ熱帯低気圧に、同8時ごろ低気圧に変わった。中央気象署（気象庁）は同日、台風が山脈にぶつかり、地形の影響を受けて台湾上空で勢力を弱めたとの見方を示し、上陸後海に抜けず熱帯低気圧に変わったのは観測史上2例目だと明らかにした。今回の台風では、9月29日午前8時30分に海上台風警報が発令されてから、10月3日午後0時40分に南部・高雄市に上陸するまで、約4日4時間かか