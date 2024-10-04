アンカーは10月3日、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」を販売開始することを発表した。発売日は同じく10月3日で、アンカーの公式オンラインストアのほか、Amazonや楽天、一部の家電量販店で取り扱う。●音質とノイキャンの両面でアンカー史上最高のクオリティに「Soundcore Liberty 4 Pro」は、累計200万台以上を販売した前モデル「Soundcore Liberty 4」をアップグレードした最上位モデル。音質とノイズキャ