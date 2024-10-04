女優の白石聖が9月6日、2nd写真集『unveil』(3,850円、宝島社)を発売した。同作では、25歳の節目を迎えた白石を撮影。沖縄をロケ地に、初の水着やホテルでのすっぴん、部屋着姿など、普段見ることのできないような姿が収められている。今回、東京・書泉ブックタワーで行われた一日店長イベント後に白石をインタビューし、写真集の制作秘話などについて話を聞いた。(前後編の前編)白石聖撮影:島本絵梨佳○25歳の節目に2nd写真集『