【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「原曲がすでに完成された十全な楽曲だったので、逆ベクトルからアプローチするのを意識しました」（楽園市街）、「いろいろな歌い方を研究して試してみました」（mekakushe） 日本が誇る名曲を再構築する”リバイバル”音楽プロジェクト『Newtro』（ニュートロ）が、第22弾楽曲「接吻 kiss × 楽園市街 feat.mekakushe」のミュージックビデオを公開。 日本が誇る