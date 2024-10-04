先月28日、東京・練馬区で起きた強盗致傷事件で、新たに見張り役とみられる29歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、河崎律之容疑者は先月28日、仲間と共謀して、練馬区の住宅に侵入し、住人の親子にケガをさせた上、腕時計など合わせて120万円相当を奪った疑いがもたれています。この事件では、実行役とみられる遠藤峻輝容疑者と岡崎英史容疑者、運転役とみられる坂井田翔太郎容疑者がすでに逮捕されていて、河崎容疑者は