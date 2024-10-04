4日、俳優の山本美月さんが、撮影中の事故後初めて自身のインスタグラムを更新し、復帰をアピールしました。【写真を見る】山本美月さん「私はとっても元気です!!」事故後初めてのインスタグラム投稿でアピール「撮影頑張ります。」山本さんは、小さめな姿で一面のピンク色を背に、黒の衣装で右腕を頭上に掲げ、ちょっととぼけたような表情でピースサインを出しています。 そして「皆様、ご心配おかけして申し訳ございません