「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）メインイベントで王者・井上拓真（２８）＝大橋＝に挑戦する３位の堤聖也（２８）＝角海老宝石＝が４日、東京・江古田のＤＡＮＧＡＮジムで公開練習を行った。堤は高校２年時にインターハイ準決勝で拓真に敗れており、地元紙の取材に「絶対にリベンジしたい」と話していたという。今は「リベンジという気持ちは強い」としつつも、「澄んだ気持ち