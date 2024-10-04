【モデルプレス＝2024/10/04】乃木坂46の井上和が、TVアニメ「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」（NHK Eテレ／毎週金曜午後6：40〜）の第141話「六条教授の新発明」（12月14日放送）で初登場する新キャラクター・つぐみ役の声優に決定した。【写真】乃木坂46井上和が演じる重要キャラクター◆井上和「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」つぐみ役の声優に国内外シリーズ累計1,000万部突破の人気児童書「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズが原作のTVアニ