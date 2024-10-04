「三井ガーデンホテル銀座築地」が2024年９月30日にオープンした。「LIFE PLACE」をコンセプトに、少し上質な日常を体験できるホテルとなっている。J-CASTトレンドはオープン前に宿泊取材。各種設備から、長期の宿泊にも向いている面が見えてきた。洗濯乾燥機・電子レンジ・冷凍冷蔵庫...三井ガーデンホテルは東京だけでなく、北海道から沖縄の各地、さらには台湾にまで展開している。今回誕生したホテルの最大の見どころは、183の