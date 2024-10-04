3日午後6時8分、群馬県内で「イット！」取材班がその姿を捉えたのは、職員に給料を払わないまま姿を消した老人ホーム運営会社の社長です。問題の施設は、東京・足立区にある住宅型有料老人ホームです。90人以上の入居者を残し、30人近くのスタッフが大量退職したと「イット！」に情報が寄せられたのです。元職員：9月30日に給料が支払われてなくて職員がどんどん辞めてしまっている状況で。午後9時半ごろに撮影された施設内の映像