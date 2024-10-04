ドリームは、「暮らしも 身体も ここちよく」をコンセプトにしたブランド「&MEDICAL」のPOPUP STOREを名古屋ラシック6階にオープンしました。 ドリーム「&MEDICAL」  ドリームは、「暮らしも 身体も ここちよく」をコンセプトにしたブランド「&MEDICAL」のPOPUP STOREを名古屋ラシック6階にオープン。 &MEDICALのすべてを見て体感できる大型POPUP STOREが東海エリアに初出店。5カ月間の長期に