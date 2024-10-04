Team HOPEは、ペットの健康診断を推進しています。 Team HOPE「ペットの健康診断」 Team HOPEは、ペットの健康診断を推進。10月13日(じゅう(10)い(1)さん(3))の語呂に合わせ、【ペットの健康診断の日】を2017年に制定しました。10月を健康診断強化月間として活動しています。 ■健康診断でどのくらい病気・異常が見つかっているか？Team HOPEが毎年行うペットのご家族さま調査(※)によると、健康診断で病気・異常が