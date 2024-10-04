デベロップは、大分県宇佐市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 宇佐」を2024年10月29日(火)に開業します。 HOTEL R9 The Yard 宇佐 【HOTEL R9 The Yard 宇佐 施設情報】施設名： HOTEL R9 The Yard 宇佐(ホテル アールナイン ザ ヤード ウサ)施設場所： 大分県宇佐市大字下拝田698-1オープン日： 2024年10月29日(火)予約受付開始日： 2024年10月22日(火)15:00アクセス： 【お車】東九州自