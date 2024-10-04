国の許可を受けずに中国人旅行客を有料で自家用車に乗せた疑いで、中国籍の男3人が逮捕・送検されました。外国人観光客が増加する中、いわゆる白タク行為が横行しています。 ■加藤雅大 記者「ホアン容疑者の身柄が検察庁に送られます。フードをかぶっていて、表情をうかがうことはできません。」4日、道路運送法違反の疑いで送検されたのは、福岡市南区の化粧品販売員、ホアン・ルイチェン容疑者（37）です。 ホアン