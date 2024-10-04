日中映画祭実行委員会が主催する東京・中国映画週間を、2024年10月22日(火)から10月29日(火)までの8日間、TOHOシネマズ 日本橋・有楽町朝日ホールにて開催します。 東京・中国映画週間 日中映画祭実行委員会が主催する東京・中国映画週間を、2024年10月22日(火)から10月29日(火)までの8日間、TOHOシネマズ 日本橋・有楽町朝日ホールにて開催。また最終日の10月29日(火)には有楽町朝日ホールにて審査員による投票などによ