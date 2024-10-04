京都府立植物園の観覧温室を視察される秋篠宮ご夫妻＝4日午後、京都市（代表撮影）秋篠宮ご夫妻は4日、京都府立植物園の開園100周年記念式典出席などのため、京都市を訪問された。この日は植物園で、熱帯の植物などが展示されている観覧温室を視察した。ご夫妻は、色鮮やかに咲いたランなどに顔を近づけ、興味深い様子で見て回り、担当者から植物の進化の歴史や多様性について説明を受けた。秋篠宮さまはスマートフォンで撮影