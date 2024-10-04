石破首相の所信表明演説後、記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝4日午後、国会野党は4日、石破茂首相の所信表明演説について、主要な政策で具体像が示されなかったとして「まれに見るスカスカの所信表明だ」（立憲民主党の野田佳彦代表）、「薄っぺらい、パッションもない、ないないづくし」（日本維新の会の馬場伸幸代表）と一斉に酷評した。野田氏は、首相が自民党総裁選で訴えた選択的夫婦別姓や北朝鮮・平壌への連