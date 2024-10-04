10月4日は「里親の日」。高知市の帯屋町アーケードでは、里親家庭サポートセンター結いの実の職員などが街頭でチラシを配りながら里親制度の周知を行いました。県内では約450人の子どもたちが家族と離れて施設などで暮らしているということで、里親制度には150組ほどが登録。このうち80組ほどが子どもを受け入れているということです。里親制度には将来的に実の子どもとして迎え入れる養子縁組や、子ども