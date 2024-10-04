相次ぐ緊縛強盗事件で、公開手配されている男の不可解な足取りが見えてきました。【写真】10時間後、タクシーを乗り換えて逃走？公開手配の男 事件後の不可解な足取り■連続緊縛強盗 公開手配の男 現在も逃走中（社会部・中西祐加記者報告）「逃走中の容疑者は犯行後、東京・新小平駅からタクシーに乗ったということです」逃走中で公開手配されている森田梨公哉容疑者（24）。1日午前2時すぎ、埼玉・所沢市の住宅に押し入り、80代