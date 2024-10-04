先月3rdミニアルバム「蘭」をリリースし、精力的な活動が続く日韓合同ダンスボーカルグループORβITから、韓国出身のメンバーYOUNGHOON、HEECHO、YOONDONGによるスペシャルファンミーティング「FRIENDS」の開催が決定した。韓国と日本の両国で10年以上に渡って共に手を取り合い、第一線で活躍する3人による初めてのファンミーティングである本イベントは、グループでの表現とはまた違う、3人ならではのケミストリーを堪能できるラ