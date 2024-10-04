4日午後、パク・ボヨンが、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）区新世界百貨店センタムシティ店文化ホールで行われた「第29回釜山国際映画祭」のスペシャルトークプログラム「アクターズハウス：パク・ボヨン」に参加した。・【PHOTO】TWICE ダヒョン＆パク・ボヨンら「2024 アジア・スター・アワード」に出席・ソル・ギョングからパク・ボヨンまで、釜山国際映画祭のスペシャルプログラムに参加決定！