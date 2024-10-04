ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダー NAOTOのソロ名義 naotohiroyamaによる6トラック連続リリース第3弾「sun」が、10月30日に配信リリースされる。 （関連：ORANGE RANGE、ハイライトが何度も訪れたツアーファイナル客席と一体になって作り出した美しく熱い集大成） また、12月6日に和歌山県新宮市 COLORsにて、リリースパーティーの追加公演の開催も決定した。 （文＝