赤城乳業のアイス「ミルクレア天空の抹茶」が、2024年10月8日(火)より全国のコンビニエンスストアで限定発売。ねっちり食感ミルクアイス×抹茶アイス伸びるほどに“ねっちり食感”のミルクアイスが楽しめる「ミルクレア」に、期間限定の抹茶フレーバーが仲間入り。静岡県の山間地域で栽培された茶葉「天空の抹茶」を厳選し、一番茶のみを使用することで、濃厚で豊かな抹茶の香りを引き出した。奥深い抹茶アイスと、ねっちりとした