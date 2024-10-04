あす5日に東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で開幕する将棋の第37期竜王戦7番勝負第1局を控えた4日、藤井聡太竜王（22）＝7冠＝と挑戦者の佐々木勇気八段（30）が対局場を検分した後、同所の東急ホテルで行われた前夜祭に参加した。藤井の4連覇か、タイトル初挑戦の佐々木の初戴冠か。あす、注目のカードが開幕する。両対局者が登場すると、大きな拍手に包まれた。記念撮影ではカメラマンからガッツポーズを指定されると