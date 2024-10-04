お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（45）が2日放送のMBSテレビの特番「やすとものNEWSここ3か月」に出演。パリ五輪金メダリストにツッコんだ。番組ではレスリングフリースタイル53キロ級金メダリストの藤波朱理、日本飛び込み史上初の銀メダルを獲得した玉井陸斗、レスリング男子フリースタイル57キロ級で金メダリストの樋口黎がゲスト出演。「今一番欲しいもの」を答えた。玉井は「欲しい物というか、最近買った