株式会社サイバーエージェントは4日、ABEMAで日本時間10月6日(日)にフランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞(3歳上牡牝・GI・芝2400m)を無料生中継することを発表した。 番組日時は日本時間22時45分から(発走は23時20分を予定)。特別ゲストとして福永祐一調教師、川田将雅騎手が出演。実況は清水久嗣氏、進行MCは柴田阿弥さんが務める。