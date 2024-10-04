朝の情報バラエティ番組『ラヴィット!』（TBS）。10〜12月「ラヴィット!ファミリー」に、月曜担当・松倉海斗(Travis Japan)、火曜担当・大谷映美里(=LOVE)、水曜担当・遠藤理子(櫻坂46)、木曜担当・菅田愛貴(超ときめき▽宣伝部 )、金曜担当・K(&TEAM)がそれぞれ決定した。※▽の正式表記はハート【関連写真】櫻坂46最新シングル『I want tomorrow to come』ジャケットアートワーク【7点】『ラヴィット！』は、日本でいちば