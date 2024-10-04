茨城・栃木・群馬で「ドラ割」周遊プランが発売 今回発売開始した3つの周遊セットプラン。 NEXCO東日本は、対象エリア内の宿泊施設と高速道路の定額乗り放題をセットにしたETC車限定の定額料金プラン「ドラ割」に新たに3プランを追加した。今回追加されたのは「いばらき常陸国周遊セットプラン」「栃木県周遊セットプラン」「群馬県周遊セットプラン」で、首都圏から茨城県・栃木県・群馬県の高速道路が対象となる。利用期間は