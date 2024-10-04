元Ｆ１ドライバーで７度世界王者となったドイツ人ドライバー、ミハエル・シューマッハ氏が、スキーで負った大けがから１０年以上経過し、初めて家族以外の人の前に姿を見せたという。ドイツのタブロイド紙、ビルドなど複数メディアによると、マジョルカ（スペイン）の自宅で行った娘の結婚式でのこと。出席者のリストの中に名前はなかったものの、出席者が携帯電話を預けるなど厳重な警戒体制のなか、サプライズとして登場した