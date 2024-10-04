4日は列島各地で天気が急変しました。広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、午後6時現在も、雨が強まっている所があります。4日朝、千葉・市川市で撮影されたのは、アスファルトに波打つようにたたきつける雨の様子。通勤・通学の時間帯に起きた突然の激しい雨。バス停には人が見当たりません。周囲には激しい横殴りの雨が降りしきっていました。一方、午前7時20分ごろの羽田空港。画面の右に黒い雨柱が出現すると、辺り一帯