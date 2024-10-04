女優長谷川京子（46）が4日までにインスタグラムを更新。タンクトップとジャケットを羽織ったゴージャスなコーディネートを披露した。カーキから濃い緑にグラデーションがかかったジャケットを羽織り、インナーはブラトップでボディーラインを強調していた。そして「展覧会『写真を囲むフレーム：ポール・スミステーラリングの60年』」と書き出し「PaulSmithの過去のアーカイブピースや写真好きなポールがお父様と作られた写真集