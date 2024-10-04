突然、子馬がやって来た-。【写真】走り回って疲れると、すぐに寝る子馬島根県益田市高津3丁目の「さんさん牧場」で9月23日、雌の子馬が誕生した。産んだのは2月に牧場に来た7歳の牝馬・ジョアで、施設は妊娠に気付いていなかったという。夜間の見回りで生まれたばかりの赤ちゃんを発見。対応に追われたが、今では愛くるしい姿で施設のアイドルになっている。9月23日午後10時前、当直の石山元春さん（39）が厩舎を見回ると、ジョア