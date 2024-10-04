女性同士の恋を描く新ドラマ『きみの継ぐ香りは』（TOKYO MX）の公式Xは、10月3日に投稿を更新。批判を浴びた出演者のコメントに対し、声明を発表しました。【実際の投稿：出演者のコメントに対し声明出す】「発信内容に気をつけて参ります」同アカウントは「ドラマ #きみの継ぐ香りは キャストコメントに関して」と題した1枚の画像を投稿。以下に全文を掲載します。「10月1日(火)に公開したキャストコメントにつきまして、様々な